Kaynak: ANKA

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen operasyonlarda Bursa’da gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

9 KİŞİYE ADLİ KONTROL!

9 kişi ise, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

“NATO’YA KARŞI ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR”

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında, “NATO’ya hayır dedikleri için usulsüzce gözaltına alınan arkadaşlarımız için verilen tutuklama kararı, bütün gençliğin iradesini sindirme çabasıdır. NATO’ya karşı çıkmak suç değildir. Emperyalizme karşı mücadeleyi savunmak suç değildir. Tutuklanan arkadaşlarımız yalnız değildir. Gözaltılar ve tutuklamalar mücadelemizi söndüremeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

“Biz gençler dün de olduğu gibi bugün de NATO’ya, emperyalizme ve yerli işbirlikçileri olan saray rejimine karşı mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Korkutma politikaları bize bir adım geri attırmayacak. Halkın ve hukukun nezdinde hiçbir geçerliliği olmayan bu uygulamalara alışığız. Onların cephelerinde ölmeye, kirli fabrikalarında köle gibi çalıştırılmaya ve taşeronu olmaya razı olmayacağız” denilen açıklamada, “Emperyalist savaş örgütü ve onun iş birlikçilerinin rahatı için gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızın arkasında gençlik olarak durduk ve durmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Gençliğin ve halkın iradesini zorbalıkla gasbetmeye çalışanlar irademizi teslim alamayacak. Arkadaşlarımız ve bütün devrimciler serbest bırakılsın.” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Ankara’da 7- 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde birçok ilde polis operasyonları düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da düzenlenen ev baskınlarında gazeteciler, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, dernek üyeleri ile siyasi parti temsilcileri kapıları kırılarak gözaltına alınmış ve kamuoyu yaşananlara tepki göstermişti. Bursa’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.







