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Ankara’da 7 -8 Temmuz’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında şehirde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri sebebiyle gösteriler yasaklandı, önlemler arttırıldı, vatandaşlar ve gazeteciler gözaltına alındı, tutuklandı. Yasaklara rağmen Ankara dahil birçok ilde NATO karşıtı eylemler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, “Adalet İçin Hukukçular” tarafından hazırlanan 7-8 Temmuz NATO Zirvesi Hak İhlalleri Raporu, gözaltı tutuklamalar ve temel hak ihlallerini açığa çıkardı.

EN AZ 668 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Hazırlanan raporda, zirve öncesinde özellikle Ankara'da güvenlik tedbirlerinin olağan sınırları aştığına dikkat çekilirken başkentte Valilik kararıyla 13 gün süreyle her türlü eylem türü yasaklanırken; Eskişehir, Karabük, Adana ve Konya'da 10 gün, Elazığ'da ise 14 gün süreyle benzer yasak kararlarının alındığı hatırlatıldı.

Rapora göre operasyonlar ve eylemlere yönelik müdahaleler kapsamında Türkiye genelinde en az 668 kişi gözaltına alındı. 179 kişi ise tutuklandı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 225 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 179’u tutuklandı, 34 kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

EV BASKINLARI YAPILDI!

Söz konusu raporda, 5 Temmuz’da Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun ve Çanakkale’de gerçekleştirilen protestolarda 150'nin üzerinde kişi gözaltına alındığı ifade edilirken aynı gün çok sayıda şehirde yapılan ev baskınlarında aralarında öğrenciler, avukatlar ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 39 kişi de gözaltına alındığı ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 61 kişi, Ankara'da 7 Temmuz’daki protestolarda 74 kişi, İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen eylemde ise 12 kişiBİB gözaltına alındığı ifade edildi.

Beyoğlu'nda gözaltına alınan kişilere ters kelepçe uygulandığı, bazı gözaltılarda kötü muamele iddialarının hukukçular tarafından kayıt altına alındığı da kaydedildi.

“ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ AŞILDI”

Seyahat özgürlüğünün de ciddi biçimde sınırlandığı aktarılan raporda, Esenboğa Havalimanı çevresinde hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği, çok sayıda ana arterin ulaşıma kapatıldığı iletildi. Söz konusu uygulamaların sadece zirve delegasyonlarını değil, günlük yaşamı ve çalışma hayatını da doğrudan etkilediği kaydedildi.

Raporun sonuç bölümünde NATO Zirvesi sürecinde alınan güvenlik tedbirlerinin ölçülülük ilkesini aştığını, kişi özgürlüğü ve güvenliği, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, seyahat özgürlüğü ile adil yargılanma ve savunma hakkı başta olmak üzere çok sayıda temel hakkın ihlal edildiğine dikkat çekildi.