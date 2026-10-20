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Kaynak: Haber Merkezi

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Karadeniz'in güvenliğini görüşmek üzere toplandığını ifade etti.

Hart, NATO'nun insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetleri dahil doğu kanadındaki duruşunu güçlendirdiğini belirterek, İttifak'ın gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil bölgeye ek unsurlar sevk edeceğini ifade etti.

NATO KARADENİZ'E EK KUVVET GÖNDERİYOR

Öte yandan NATO Sözcüsü, "Birlik içinde hareket etmeye, her türlü tehdide karşı koymaya hazır ve muktedir olduğumuzdan emin olmaya ve bir milyar insanımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

13 Ekim tarihinde Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı gerçekleşmişti.

San Marino bayraklı gemide yer alan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu ifade edilirken, Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.