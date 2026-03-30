Güneydoğu’da NATO Müşterek Kolordu Karargâhı kurulması planının ardından Anadolu Kavağı’nda bir NATO Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı bildirildi.

Bu haberler sonrasında İstanbul Boğazı’na yaklaşan, 1.500.000 varil ham petrol taşıyan tankere, insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırı yapıldı.

Yine küresel finansı yönetenlerden BlackRock, Ankara’da Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Adana’da NATO kolordusu kurmak, Anayasa’ya aykırıdır, İstanbul Boğazı’nda NATO komutanlığı kurmak ise hem Anayasa’ya hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Boğazlar, fiilen NATO egemenliğine bırakılırken, Batı Avrupa donanması Kıbrıs’a yığınak yaptı. Yunanistan, Lozan’ı çiğneyerek Ege adalarına hava savunma sistemleri kurdu.

***

Emekli amiral Mustafa Özbey, konuyla ilgili olarak, “Trump’ın NATO'yu kötülerken, Türkiye ve Erdoğan'a övgüler yağdırmasının nedeni de anlaşılmaya başlıyor.

Adana'da kurulan kolordu ve İstanbul Boğazında kurulan Deniz Unsuru, NATO maskesi altında yapılan ABD organizasyonudur.

Türkiye, Rusya'ya karşı olduğu çok açık bir tertiplenmeye sokuluyor.

ABD'nin ipi ile güvenliklerini sağlayacaklarını düşünen Körfez ülkelerinin durumu ortadayken, ebedî komşumuz Rusya'ya karşı böyle bir tertiplenme içine girmenin ulusal çıkar ilkesine hiçbir katkısı yoktur.

Ana muhalefet partisinin Silivri gündemi dışında bir etkinliğinin olmaması da anlaşılır değildir.

Türkiye tehlikeli bir kurgu içinde alacakaranlık kuşağına giriyor. Tehlike büyüktür.” dedi.

***

Emekli general Nejat Eslen’in yorumu ise şöyle:

“Adana'daki 6’ncı Kolordu, NATO kolordusuna dönüştürülecek. Bu kolordunun görev alanı Ortadoğu olacak.

Lafı uzatmadan şu sorularla bu projeyi irdeleyebiliriz;

* NATO kuruluş antlaşmasına göre Ortadoğu NATO'nun sorumluluk alanı mıdır?

* Türkiye'nin ve NATO'nun Ortadoğu tehdit algılaması aynı mıdır?

* Türkiye'nin ve NATO'nun Ortadoğu'da İran, İsrail, PKK değerlendirmesi farklı değil midir?

* Türkiye'nin ve NATO üyesi ülkelerin Ortadoğu çıkarlarını örtüştürmek mümkün müdür?

* Özetle bu kolordu, Türkiye'nin mi yoksa NATO'nun mu çıkarlarına hizmet edecektir?

* Neden NATO üyesi ülkeler AB içinde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunlarında Yunanistan'a destek vermektedir?

* Neden NATO, Türkiye'yi PKK ile mücadele konusunda desteklememiştir?”

***

Nejat Eslen, tam da bu aşamada “Yeni bir güvenlik konsepti şart” diyor:

“Türkiye, Kuzeyinden, Güneyinden, Doğusundan, Batısından çevrelenen ateş çemberi içindedir.

Eski ittifaklar demode olmaktadır. Eski ittifak üyeleri, değişen dünyada tehdit kaynağı olabilmektedir.

Bu şartlarda Türkiye'nin yeni şartlara uygun ve gerçekçi güvenlik konsepti geliştirmesi gerekmektedir.

Tanımlanan her tehdit için ihtiyaç duyulan savaş uçaklarının ve hava savunma sisteminin acilen tedariki önem kazanmaktadır. Her tehdit için asimetrik eylemler dahil farklı yöntemler ve farklı silah sistemleri planlanmalıdır.

Yeni güvenlik konsepti güçlü ve istikrarlı iç cepheyi öncelikle esas almalıdır.

Tüm milli siyasi partiler güçlü ve istikrarlı iç cephe için katkı sağlamalıdır.”

***

ABD’nin ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, istifa ettikten sonra “Suriye'de DEAŞ'ı, ABD kasten yarattı. Suriye'de Esad rejimini devirmek ve İsrail’i korumak için kasıtlı olarak küresel bir terör ağı kurduk” dedi.

Şimdi bazı utanmazlar, “Bunu herkes biliyor zaten” diyor!

Herkes biliyordu da medya neden yıllar önce bu tespiti yapanlara, “komplo teorisyeni” derken kimseden ses çıkmıyordu?

Herkes biliyordu da “İŞİD ile mücadele” bahanesiyle, Suriye’nin ABD-İsrail kontrolüne alınmasını neden destekliyordu?

Bu konuda, Türk halkı, “Yeni Osmanlı” gibi “ensar-muhacir” gibi söylemlerle aldatılmıştır, kandırılmıştır.

Bu söylemler, Suriye’nin ABD-İsrail yörüngesine girmesine sebep olmuştur.

***

Bugün İsrail, uçakları Suriye ve Irak hava sahasını kullanarak İran’a saldırıyor. Suriye düşürüldü ki İran’a müdahale kolaylaşsın!

Yani iktidar, Suriye’yi İsrail’e açmış oldu. Esad düştükten sonra İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’deki bütün askeri alt yapıyı çökertmesi, İran’a saldırının ön şartıydı. Öyle ki İsrail, Suriye’de hava üssü kurmak isteyen Türk ordusunun seçtiği tesisleri bile bombaladı!

Şimdi “Gördünüz mü Yeni Osmanlı’yı?” diye soracağım ama bu defa da İran’ın katı rejimini ve Şia’yı bahane ediyorlar!

***

NATO politikaları, Türkiye’nin sadece ateş çemberine alınmasına değil, savaşmadan teslim olmasına hizmet etmektedir.

İktidar, NATO politikalarını, sonuçlarını bilerek uyguluyor ama CHP de destek veriyor; NATO kafa, NATO mermer!

İsmail Hakkı Karadayı’nın Genelkurmay Başkanı iken gönderdiği bir kitapta okumuştum; “na to”, Yunancada “işte” demekmiş... Yunanca deyimin orijinali ise “Na to kefali, na to mermari" şeklindedir; işte kafa, işte mermer!