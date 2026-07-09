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Kaynak: Haber Merkezi

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan NATO Heyeti, ney dinletisine büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren dinletide Türk-İslam kültürünün önemli eserleri seslendirildi. İlahi, tasavvuf ve Türk sanat müziğinden seçkin eserlerin icra edildiği program, yabancı konuklardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar, eserleri alkışlarla ve tempo tutarak takip etti.

Konserin solist enstrümanı ney olurken, ney icrasını Neyzen Ömer Faruk Keskin gerçekleştirdi. Programa ayrıca ud, kanun ve çello sanatçıları eşlik etti. NATO heyetine Dede Efendi'den Itri'ye Türk müziğinin büyük sanatçılarının eserleri dinletildi .

Mini konserin ardından birçok ülkenin yetkilisi, Neyzen Ömer Faruk Keskin’in yanına gelerek performansından dolayı tebriklerini iletti. Program, NATO heyetine Türk müziği ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan özel etkinliklerden biri olarak dikkat çekti.