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Magyar paylaşımında, “Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı’ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım, NATO Zirvesi’nde Erdoğan tarafından bazı liderlere verilen hediyeleri yeniden gündeme taşıdı. Zirvenin ardından Erdoğan’ın, liderlere isimlerinin kazındığı Magnum revolver ve mühimmat hediye ettiği ortaya çıkmıştı.

Magyar da zirve sonrasında yaptığı paylaşımda, kendisine verilen hediyeyi, “NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sıra dışı bir hediye: Üzerine ismim işlenmiş, mermileriyle birlikte bir Magnum revolver” sözleriyle duyurmuştu.

Öte yandan, hediye edilen revolverlerin çalışır durumda olması nedeniyle bazı ülkelerde güvenlik ve ithalat prosedürleri devreye girdi. Edinilen bilgilere göre, bazı liderler silahları Türkiye’de bırakmayı tercih ederken, bazıları ise ülkelerine dönüş sürecinde güvenlik birimlerine teslim etmek zorunda kaldı.

Çalışır durumdaki ateşli silahların uluslararası taşınmasına ilişkin mevzuat kapsamında farklı ülkelerde ek güvenlik işlemleri uygulanırken, söz konusu hediyeler Magyar’ın son paylaşımıyla birlikte yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.