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Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 49 kişi daha, savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Zirve öncesi gözaltına alınan 225 kişiden, aralarında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra’nın da bulunduğu 103 kişi dün (25 Haziran) tutuklandı. Soruşturma kapsamında 26 kişi ev hapsi şartıyla, 6 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri süren 90 kişiden 49’u bugün adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 23’ünün IŞİD üyesi olduğu belirtildi.

12 TUTUKLAMA

İfadeleri tamamlanan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.