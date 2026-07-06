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Kaynak: AA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çeken Rutte, savunma sanayisinden ekonomiye, Çin'den NATO'nun geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Rutte, NATO ülkelerinin dünya ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini temsil ettiğini belirterek, "Hep birlikte dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini temsil ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ LİDERLİĞİ ÖNEMLİ"

Türkiye'nin jeopolitik konumunun ve ittifak içindeki liderliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Rutte, "Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması da çok önemli." dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Rutte, ülkede yaklaşık 3 bin savunma sanayi firmasının faaliyet gösterdiğini belirtti.

NATO'nun Türk savunma sanayisinin üretimlerinden önemli ölçüde faydalandığını söyleyen Rutte, ASELSAN'ı buna örnek göstererek, Türkiye'nin savunma sanayisi aracılığıyla diğer NATO ülkelerine de katkı sağladığını ifade etti.

"SAVUNMALARIMIZLA EKONOMİLERİMİZİ DE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Rutte, savunma yatırımlarının yalnızca güvenliği değil ekonomiyi de güçlendireceğini belirterek, bu yatırımların inovasyonu artıracağını ve on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

ABD'nin NATO'ya sağlayacağı katkıları yeniden değerlendirdiğini de aktaran Rutte, Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerindeki olası güvenlik senaryolarının birlikte ele alındığını ifade etti.

ÇİN MESAJI

Çin'in Güney Pasifik'teki faaliyetlerine de değinen NATO Genel Sekreteri, "Çin hakkında naif olamayız. Artık her yer birbiriyle bağlantılı. Pasifik'te olan transatlantik bölgesini de etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte ayrıca NATO'nun nükleer caydırıcılığına ilişkin de "İş nükleere geldiğinde gerçekten iyi bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.