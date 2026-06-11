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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gelecek hafta NATO savunma bakanlarının Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamlamak amacıyla toplanacağını belirten Rutte; görüşmelerde savunma harcamalarının artırılması, ittifakın yeni kabiliyet hedefleri, caydırıcılık ve savunma planlarının masaya yatırılacağını ifade etti.

Ankara’daki liderler zirvesinde müttefiklerin savunma sanayi üretimini büyütmeye yönelik adımlarının sergileneceğini kaydeden Genel Sekreter, Ukrayna’ya sağlanan desteğin kesintisiz süreceğini ve bu yükün müttefikler arasında daha dengeli bir şekilde paylaştırılacağını dile getirdi. Geçen hafta Kiev'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına da değinen Rutte, üye ülkelerin Ukrayna’ya güçlü bir destek mesajı verdiğini, Norveç'in ise Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlar listesine ilk katkı sağlayan müttefiklerden biri olduğunu vurguladı.

"ABD, BAĞLILIĞINI HER GÜN PRATİKTE GÖSTERİYOR"

Washington yönetiminin transatlantik ittifaka olan bağlılığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Rutte, bağlılığın her zaman eylemlerle ölçülmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD'nin kolektif savunmada öncü rol oynamaya devam ettiğini belirten Genel Sekreter, ş ABD askerlerinin Avrupa'da görev yaptığına ve İttifak'ın çeşitli bölgelerinde ortak tatbikatlara katıldığına işaret ederek, Baltık Denizi'ndeki Baltops, Ramstein Flag ve Dagger Sword gibi tatbikatları örnek gösterdi.

Avrupa'da 80 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu kaydeden Rutte, ABD'nin NATO'nun nükleer caydırıcılığındaki rolüne de dikkati çekti."ABD, NATO'ya bağlılığını her gün pratikte göstermeye devam ediyor." dedi.

Transatlantik güvenliğin karşılıklı bir temele dayandığına işaret eden Rutte, Norveç Başbakanı Store'un daha önce ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede dile getirdiği, "ABD ana karasının savunması Avrupa'da başlar" sözünü hatırlatarak, NATO'nun Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenliğini ortaklaşa koruduğunu belirtti. Ayrıca, Arktik ve Kuzey Kutbu bölgesinin stratejik öneminin arttığına dikkat çekerek, Norveç'in bu bölgedeki bilgi birikimi ve liderliğinin ittifak için kritik olduğunu sözlerine ekledi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ NORFOLK KOMUTASINA ENTEGRE OLDU

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise savunma harcamalarındaki artış trendinin, NATO’nun genel askeri kabiliyetlerini ve bölgesel savunma planlarını güçlendirecek şekilde müttefikler arasında tam bir koordinasyonla yürütülmesi gerektiğinin önemine değindi.

Güvenlik mimarisindeki yeni gelişmeleri aktaran Store, tüm İskandinav ülkelerinin artık ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Norfolk kentindeki NATO komuta yapısına tamamen entegre olduğunu duyurdu. Başbakan Store, bu durumun hem değişen küresel güvenlik koşullarını hem de Avrupa'nın ittifak çatısı altında üstlendiği artan sorumluluğu net bir şekilde yansıttığını ifade etti.