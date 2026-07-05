Ankara, bu hafta NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. Protokol güzergâhlarında hummalı bir çalışma yürütüldü; yollar elden geçirildi, çevre düzenlemeleri hızlandı, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Atlı polisler sokaklarda devriye gezerken, bazı bölgelerde görüntüyü kapatmak amacıyla paravanlar kuruldu.

Sosyal medyada ise bu hazırlıklar mizahın konusu oldu. Etrafı deniz olan Singapur'a ait görüntüye "NATO bir ay ertelense Ankara" notuyla yapılan paylaşıma oldukça güldüm.

Pek tabii kimse NATO Zirvesi için hazırlık yapılmasına itiraz etmiyor. Böylesine önemli bir uluslararası organizasyonda güvenliğin ve düzenin eksiksiz sağlanması zaten devletin görevi. Tartışılan konu ise başka: Demek ki istenildiğinde çok kısa sürede büyük bir koordinasyon sağlanabiliyormuş.

Mesele yapabilmek değil, öncelik vermek mi?

Birkaç gün içinde yollar düzenlenebiliyor, peyzaj çalışmaları tamamlanabiliyor, kurumlar eş zamanlı hareket edebiliyor ve şehir adeta yeni bir görünüme kavuşabiliyor. Bu tablo ister istemez şu soruyu akla getiriyor: Eğer bu kapasite varsa, neden aynı özen vatandaşın günlük yaşamında her zaman hissedilmiyor?

Bu soru herhangi bir kurumu hedef almak için değil, kamu yönetiminin işleyişini anlamak için soruluyor.

Çünkü vatandaş açısından hangi çalışmayı belediyenin, hangisini valiliğin, hangisini başka bir kamu kurumunun yaptığı çoğu zaman ikinci plandadır. İnsanlar sonuçla ilgilenir. Daha düzenli yollar, daha bakımlı çevre, daha etkin koordinasyon ve daha hızlı çözülen sorunlar görmek ister.

NATO hazırlıkları aslında önemli bir gerçeği ortaya koyuyor: Gerektiğinde kurumlar arasında hızlı koordinasyon kurulabiliyor ve kısa sürede gözle görülür sonuçlar alınabiliyor. O halde vatandaşın beklentisi de doğal olarak şu oluyor: Bu refleks neden yalnızca özel günlerde değil, günlük hayatta da aynı kararlılıkla gösterilmiyor?

Vatandaşa gösterilen özen

Bir ülkenin itibarı elbette uluslararası organizasyonlarda önemlidir. Ancak o itibarı kalıcı hâle getiren şey, yabancı devlet başkanlarının gördüğü manzara değil; o şehirde yaşayan insanların her gün karşılaştığı yaşam kalitesidir.

Vatandaşın aklındaki soru da tam burada şekilleniyor: Biz de bu temizliği, bu düzeni, bu koordinasyonu hak etmiyor muyuz? Eğer birkaç gün içinde bu kadar kapsamlı bir hazırlık yapılabiliyorsa, demek ki sorun yalnızca imkân meselesi değil.

Belki de asıl mesele, hangi işlere ne zaman ve ne ölçüde öncelik verildiği. Belki de NATO hazırlıklarının en önemli sonucu, yenilenen yollar ya da artırılan güvenlik önlemleri değil; toplumun zihninde oluşan bu sorudur.

Çünkü insanlar, aynı özenin yalnızca yabancı misafirler için değil, bu ülkenin vatandaşları için de kalıcı bir anlayışa dönüşmesini bekliyorlar.