Çok şükür NATO geldi, iktidar medyası CHP haberlerine mola verdi... "Kim daha çok övecek?" yarışı sözde gazeteci kalemler arasında hız kazanırken muhalefetin "yankı koridoru" kanal ve yayıncıları CHP'yi ayrıştırmaya son sürat devam ediyor.

Gazetelerin ana sayfalarını tamamen kaplayan zirve haberleri, iç siyasetteki harareti bir anlığına dondurdu ve kameraların yönünü başkentteki diplomasi trafiğine çevirdi.

Manşetlerde NATO diplomasisi ve Erdoğan’ın temasları



İktidar medyasının manşetlerine bakıldığında NATO Ankara Zirvesi'nin rüzgarı açıkça görülüyor. Milliyet gazetesi, manşetinden "Erdoğan'dan peşe peşe temaslar NATO DİPLOMASİSİ" başlığıyla zirvenin altını kalın çizgilerle çiziyor. Benzer bir tutum sergileyen Star gazetesi de manşetinde "Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor" ifadelerine yer vererek diplomatik trafiğin merkezine doğrudan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni oturtuyor. Ana akım gazeteler adeta tek bir ağızdan zirvenin önemini ve yapılan ikili görüşmeleri ön plana çıkarıyor.

Rutte'nin projeleri ve İsveç’ten gelen övgü



Sadece iç siyasetin aktörleri değil, yabancı liderlerin ve NATO yetkililerinin mesajları da manşetlerin vazgeçilmezi oldu. Hürriyet gazetesinin ana sayfasında "NATO Zirvesi'nden dikkat çeken anlar RUTTE, İTTİFAKIN YENİ PROJELERİNİ DUYURDU" manşeti dikkat çekerken, ittifakın geleceğine dair vizyon ön plana çıkarılıyor.

Sabah gazetesi ise dışarıdan gelen övgüleri ana sayfasına taşıyarak, İsveç Başbakanı'nın A Haber'e yaptığı "'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO ÜYESİ!' İsveç Başbakanı A Haber'e konuştu" açıklamasını dev puntolarla okuyucularına sunuyor. Tüm bu "diplomasi ve övgü" dolu manşetler serisi, CHP içindeki bitmek bilmeyen çekişmelerin, iddialı istifa ve kulis haberleri iktidar medyasında bir süreliğine rafa kalkmasını sağladı. Hepsinin görevi şu an NATO ve Erdoğan'ın liderliğini övmek...Her gün köşesinde CHP yazan 'gereğini yapacaksın' kalemler bile pas geçmiş CHP'yi, ne hoş...

Sahne arkası: Çantadaki Çin malı termos, ekranlardaki rota çılgınlığı



Madalyonun diğer yüzünde ise durum çok daha ilginç bir hâl alıyor. İktidar medyası tarafında tüm bu parıltılı yayınlar sürerken, öte yandan zirveyi takip etmesine izin verilen "seçilmiş" gazetecilere özel hediye çantaları dağıtılıyor. İçlerinde ne mi var? Üzerinde Atatürk resmi bulunmayan özel basım paralar ve Çin menşeli termoslar... Çantanın gerisinde ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz; çünkü o şanslı azınlığa dahil olup o çantadan alamadık.

Medya tarafındaki bir diğer çarpıcı canlı yayın performansı ise CNN Türk'ten geliyor. Kanal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişini, uçağının havadaki yol alma rotasını adeta bir navigasyon uygulaması gibi saniye saniye canlı yayında ekrana vererek medyanın "ağırlama" heyecanını gözler önüne seriyor.

Sokağın gerçeği: Ankara halkına kapalı, liderlere açık



Ekranda ve manşetlerde bu "övgü yarışı" tam gaz sürerken, sokağın gerçeği ise bambaşka bir tablo çiziyor. Ankara sokaklarında zirve karşıtı protestolar yükseliyor ve gözaltılar hız kesmeden devam ediyor. Başkentin en işlek yerleri kendi halkına tamamen kapatılmışken, sadece NATO liderlerinin geçişine açık tutuluyor.

Şeytanın "gör" dediği gerçekler tam olarak buralarda gizli olsa da yine de ülkemizin asıl ev sahibi olan misafirperver insanı ile gurur duymaya devam ediyorum...



