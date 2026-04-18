Sırbistan, Balkanlar’da değişen güvenlik dengeleri ve komşu ülkelerle yaşanan gerilimlerin ardından savunma stratejisinde yeni bir döneme giriyor. Ülkenin, özellikle hava savunma hattını Çin teknolojisiyle güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, kısa süre önce yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde stratejik silah anlaşmalarının imzalanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Çin ile Sırbistan arasındaki askeri lojistik hareketlilik dikkat çekti.

Savunma kaynaklarına göre Çin’in Urumçi kentinden Sırbistan’daki Batajnica Hava Üssü’ne uzanan hava koridorunda yoğun nakliye trafiği gözlendi. Sevkiyatların Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden dolaylı rotalarla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

ÇİN VE BATI SİSTEMLERİ BİR ARADA KULLANILACAK

Belgrad yönetiminin savunma yapılanmasında Çin ve Batı sistemlerini bir arada kullanmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu kapsamda Çin yapımı HQ-22 ve HQ-17AE hava savunma sistemleri, Fransız radar teknolojileri ve Dassault Rafale savaş uçaklarının aynı yapıda kullanılacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre Sırbistan, NATO üyesi olmayan bir ülke olarak Avrupa’da farklı kaynaklardan tedarik edilen sistemlerle çok katmanlı bir savunma ağı kurmayı ve bölgesel caydırıcılığını artırmayı amaçlıyor.