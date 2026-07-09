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Kaynak: AA

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, başkentteki hava trafiğini önemli ölçüde artırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zirve süresince Ankara semalarında oluşan yoğunluğun başarıyla yönetildiğini belirterek, operasyonların uluslararası standartlarda ve kesintisiz şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

NATO ZİRVESİNDE 145 UÇUŞ YAPILDI

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı ile kısa süre önce uluslararası uçuşlara açılan Ankara Havalimanı'nda toplam 145 uçuş hareketi gerçekleşti.

6 Temmuz'da iki havalimanında 20 iniş ve 6 kalkış olmak üzere toplam 26 uçuş yapılırken, zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da 52 iniş ve 5 kalkışla toplam 57 uçuş kaydedildi. Zirvenin son günü olan 8 Temmuz'da ise lider ve heyetlerin ayrılmasıyla kalkış trafiği yoğunlaştı. Bu tarihte 11 iniş ve 51 kalkış olmak üzere toplam 62 uçuş gerçekleştirildi.

Üç günlük süreçte toplam 83 iniş ve 62 kalkış gerçekleşirken, uçuşların tamamı herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.

ANKARA HAVALİMANI'NDA 82 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'nda 44 iniş ve 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş yapıldı. Esenboğa Havalimanı ise 39 iniş ve 24 kalkışla toplam 63 uçuşa ev sahipliği yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hava trafik yönetimi konusundaki kapasitesinin bir kez daha ortaya konulduğunu belirterek, NATO Zirvesi kapsamındaki tüm uçuş operasyonlarının emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

ANKARA HAVALİMANI ULUSLARARASI STANDARTLARA YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Haziran'da hizmete açılan Ankara Havalimanı, gerçekleştirilen kapsamlı modernizasyon çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Daha önce ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılan havalimanı, yapılan yatırımlarla uluslararası uçuşlara hizmet verebilecek modern bir merkez haline getirildi.

Yaklaşık sekiz ay süren çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli yolcu uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesinin önü açıldı.

Ayrıca havalimanında toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanı oluşturularak aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Pist başlarına inşa edilen dönüş cepleri, Devlet Konukevi ve 310 araçlık otopark da yeni yatırımlar arasında yer aldı.

ANKARA, DİPLOMASİ VE HAVACILIK MERKEZİ OLMA YOLUNDA

NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen uçuş operasyonları, Ankara'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapı kapasitesini de gözler önüne serdi. Modernize edilen Ankara Havalimanı'nın önümüzdeki dönemde devlet ziyaretleri, diplomatik organizasyonlar ve uluslararası uçuşlar açısından daha aktif kullanılması bekleniyor.