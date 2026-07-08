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Kaynak: Bülten

5 Temmuz günü Ankara'da NATO'ya karşı sokağa çıkan ve NATO'yu protesto eden Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin emniyetteki işlemleri dün gece saatlerinde başladı.

Gözaltında bulunan toplam 139 TKP'linin ifade alma işlemlerinin tümünün gün içinde tamamlanması bekleniyor.

'Üslere el konsun, NATO defolsun'



5 Temmuz günü Ankara'da emperyalizme ve NATO'ya karşı sokağa çıkan, Anayasal protesto haklarını kullanan TKP üyelerine polis saldırmıştı. Bu müdahale sonucunda 139 TKP üyesi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Bazı TKP üyelerinin de polis saldırısı nedeniyle vücutlarında kırıklar oluşmuş, hastanede tedavilerine başlanmıştı.

Aynı gün İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Çanakkale'de de TKP'liler NATO'ya karşı eşzamanlı yürüyüş gerçekleştirmişti.

İstanbul’daki yürüyüşte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “On yıllar önce burada 6. Filo askerlerini denize dökenler, nasıl bu ülkenin onurunu ayağa kaldırdılarsa Türkiye'nin dört bir yanındaki devrimciler de aynı şeyi yapıyorlar” sözleriyle NATO’ya karşı mücadeleyi yükselteceklerini söylemişti. "Parlamentoda toplaşmış siyasi partilerin gıkı çıkmıyor. Sevgili ülkemiz; bağımsız, egemen, sömürüsüz, özgür, sosyalist bir ülke haline gelsin. O güne kadar mücadeleye devam. Üslere el konsun, NATO defolsun" diye eklemişti.