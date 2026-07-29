Fenerbahçe Polonya'da oynadığı rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak skor avantajıyla turu geçmeyi başardı.

NATHAN AKE: 'GERİ ÇEKİLİNCE RAKİBİ ÜSTÜMÜZE ÇEKTİK'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nathan Ake, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı sonuç olabilirdi." diye konuştu.

'SKRINIAR İLE ARAMIZDAKİ İLETİŞİM ÇOK İYİ'

Ayrıca stoper pozisyonunda birlikte oynadığı kaptan Skriniar ile aralarındaki uyumdan bahseden Ake, "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız." ifadelerini kullandı.