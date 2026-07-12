Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe geliş sürecini anlatan deneyimli savunmacı, yeni sezon için ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurguladı.

'İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Fenerbahçe'nin uzun süredir hem lig şampiyonluğuna hem de Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istediğini belirten Ake, önceliklerinin Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılmak olduğunu söyledi.

Hollandalı yıldız, "Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında dört kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer aldığı her kulvarda kazanmak için savaşır." ifadelerini kullandı.

'EDERSON BURAYI ÖVDÜ'

Transfer sürecinde Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson ile görüştüğünü söyleyen Ake, Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe hakkında çok olumlu şeyler anlattığını dile getirdi.

Ake, "Ederson bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadın atmosferinden ve taraftarların ne kadar etkileyici olduğundan bahsetti. Bunları duymak beni daha da heyecanlandırdı." dedi.

'OYUNU OKUMAK EN GÜÇLÜ YANIM'

Kendi oyun yapısını da değerlendiren 31 yaşındaki savunmacı, en önemli özelliklerinden birinin oyunu doğru okumak olduğunu söyledi.

Ake, "Her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunmacıyım. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek ve oyunu okumak benim en güçlü yanlarım. Savunma hattında iletişim çok önemli. Birlikte oynadıkça bu uyum daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİ MAÇTAN ÖNCE İZLERİM'

Deneyimli stoper, maç öncesinde rakip hücum oyuncularını analiz ettiğini belirterek, "Rakip oyuncuların tarzını ve güçlü yönlerini önceden izlemeyi tercih ediyorum. Böylece maça daha hazır çıkabiliyorum." dedi.

TARAFTARLARA MESAJ GÖNDERDİ

Fenerbahçe taraftarlarından transferinin ardından büyük destek gördüğünü ifade eden Nathan Ake, Kadıköy'deki atmosferi yaşamak için sabırsızlandığını söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Takım arkadaşlarım beni şimdiden ilk iç saha maçına hazırlıyor. Taraftarlarımızın ne kadar tutkulu olduğunu anlattılar. Sosyal medyada da çok fazla 'hoş geldin' mesajı aldım. Bu beni evimde hissettirdi. Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek ve başarılar kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.