Sinkron organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, kariyerinin en sevilen eserlerini İstanbul’un tarihi atmosferinde seslendirecek. "Feggari", "Den Thelo Tetious Filous" ve "Kokkini Grammi" gibi hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, bu konser için hayranlarına özel bir repertuvar hazırladı.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

Konser öncesi heyecanını paylaşan Natasa Theodoridou, Türkiye’ye olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda."

İstanbul'un kültürel duraklarından biri olan Harbiye Açıkhava sahnesi, bu özel gecede Yunan ezgilerine ev sahipliği yapacak.