Natalie Portman 3. kez anne oluyor
Fransız müzik prodüktörü Tanguy Destable ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, Harper's Bazaar'a verdiği özel röportajda bebek beklediğini müjdeledi.Mehmet Ertaş
Ünlü yıldız, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda, Fransız müzik prodüktörü Tanguy Destableile olan birlikteliğinden bir çocuk beklediklerini söyledi.
Daha önce koreograf Benjamin Millepied ile olan evliliğinde iki çocuk sahibi olan Portman, hamileliği için çok heyecanlı ve minnettar olduğunu söyledi.
44 yaşında bebek bekleyen Portman, kısırlık uzmanı bir jinekoloğun kızı olarak şu sözleri kullandı:
"Çocukluğumda hamile kalmanın ne kadar zor olduğunu duyarak büyüdüm. Bu konuda çok zor zamanlar geçiren birçok sevdiğim insan var ve ben de bu konuda saygılı olmak istiyorum."
"Bu çok güzel, neşeli bir şey, ama aynı zamanda kolay da değil. Bu yüzden ne kadar şanslı olduğumu biliyorum."
"Bunun çok farkındayım ve çok minnettarım. Derin bir takdir ve şükran duyuyorum."
Üçüncü hamileliğinin önceki hamilelikleriyle benzer hissettirmediğini söyleyen Portman, güçlü hissetmek için sürekli yüzdüğünü söyledi Portman aynı zamanda çocuklarıyla zaman geçirdiğini dile getirdi.