Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sezonun son haftasında deyim yerindeyse gol oldu yağdı.

Bordo mavililer, deplasmanda karşılaştığı Şile Bilgidoğa’yı 20-0 mağlup ederek haftanın en farklı sonucuna imza attı.

NATALIA OLESZKIEWICZ ŞOV YAPTI

Şile İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede Trabzonspor’un yıldızı Natalia Oleszkiewicz tam 9 gol kaydetti.

Ayrıca Azra Ardos ise hat-trick yaparak farklı galibiyette önemli rol oynadı.

TOPLAMDA 8 OYUNCU AĞLARI HAVALANDIRDI

Trabzonspor’un diğer golleri Paula Ruess, Rabiya İsgi, Asia Bragonzi, Donjeta Halilaj, Valentina Troka ve Amira Ould Braham’dan geldi.