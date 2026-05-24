Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sezonun son haftasında deyim yerindeyse gol oldu yağdı.
Bordo mavililer, deplasmanda karşılaştığı Şile Bilgidoğa’yı 20-0 mağlup ederek haftanın en farklı sonucuna imza attı.
NATALIA OLESZKIEWICZ ŞOV YAPTI
Şile İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede Trabzonspor’un yıldızı Natalia Oleszkiewicz tam 9 gol kaydetti.
Ayrıca Azra Ardos ise hat-trick yaparak farklı galibiyette önemli rol oynadı.
TOPLAMDA 8 OYUNCU AĞLARI HAVALANDIRDI
Trabzonspor’un diğer golleri Paula Ruess, Rabiya İsgi, Asia Bragonzi, Donjeta Halilaj, Valentina Troka ve Amira Ould Braham’dan geldi.