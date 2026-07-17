AKUT'un eski kurucusu Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahruki 15 Temmuz'un yıl dönümünde soyal medyadan yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbesinin "kontrollü bir darbe" olduğunu öne sürmüş, "Yeni rejimin inşası için yapılan bu darbe Erdoğan'ı Şah, Türk milletini Mat etmiştir" demişti. Bu paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatılan Mahruki, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahruki, savcılık ifadesinde "Eleştirdiğim ABD ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği hâlde bunca acının yaşanmasına sebep olan devlet birimleridir" demişti.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Türkiye, Nasuh Mahruki’yi özellikle 1999’da yaşanan 17 Ağustos Marmara Depremi ve Düzce Depremi sırasında yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla tanıdı. O dönem, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) başkanı olarak sahada aktif bir rol aldı. Mahruki, depremzedelere ulaşma çabalarıyla büyük takdir topladı.

Mahruki 2016’da AKUT’taki başkanlık görevinden istifa etti. Ancak hem afet bilinci hem de gönüllülük üzerine yaptığı çalışmalarla kamuoyunda tanınmaya devam etti.

Mahruki, dağcılık sporuyla 1988’de Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda tanıştı ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Sadece dağcılık değil, mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken gibi birçok doğa ve macera sporuyla da ilgili oldu.