Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz’a ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunuyordu.
Mahruki, bugün (16 Eylül) görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.
SAVCILIK TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ
Duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, Nasuh Mahruki’nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, Mahruki’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.
Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanmıştı.