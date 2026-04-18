Bölgedeki kar yağışı beklentinin altında kalsa da, son aylardaki yoğun yağmurlar ve canlanan dereler göl tabanını yeniden suyla buluşturdu. Bu durum, sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç edilen tescilli Akşehir kirazı için de hayati bir müjde.

Göl, bölgedeki nem dengesini düzenleyerek gece-gündüz sıcaklık farkını dengeliyor. Üreticiler, gölün su tutmasıyla birlikte bu yılki hasatta kirazın aromasında ve kalitesinde ciddi bir artış bekliyor.

"ZIPKINLA BALIK AVLADIĞIMIZ GÜNLERİ ÖZLEDİK"

Gölün çevresindeki mahalle sakinleri, Akşehir Gölü’nün eski görkemli günlerine dair çarpıcı hatıralar paylaşıyor. Gölçayır Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Zekeriya Gök, geçmişte gölde insan boyunda turna ve sazan balıklarının yaşadığını hatırlatarak şunları söylüyor:

"Eskiden burada 12 kiloluk balıklar çıkardı, gökyüzü yaban kazlarından görünmezdi. Yıllar sonra gölde yeniden kuş seslerini duymak bizi çok mutlu etti. Ancak bu suyun kalıcı olması için dış kaynaklarla desteklenmesi şart."

NASREDDİN HOCA’NIN MİRASI İÇİN ACİL ÇAĞRI

Her yıl düzenlenen şenliklerde temsili olarak maya çalınan göl, turizm açısından da büyük bir sembol. Bölge halkı ve yerel yöneticiler, yağışlarla gelen bu "cansuyu"nun yeterli olmayacağı konusunda hemfikir. Gölün tamamen kurtarılması ve Nasreddin Hoca’nın o meşhur mayasının yeniden "suya" çalınabilmesi için devlet eliyle kapsamlı bir kurtarma projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.