NASA Direktörü Jared Isaacman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Artemis II görevine yönelik gerçekleştirilen testler esnasında helyum akışında bir kesinti saptandığını duyurdu. Sorunun kaynağının hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Arızalı bölgenin detaylı incelenip onarılabilmesi için roketin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne geri çekilmesi kararlaştırıldı.

Fırlatma Takvimi Güncellendi

Daha önce dondurucu soğuklar ve sıvı hidrojen sızıntıları nedeniyle şubat ve mart aylarına ertelenen görev için yeni bir takvim belirlendi. Isaacman, onarım çalışmalarının gidişatına bağlı olarak fırlatmanın nisan ayının başına ya da sonuna çekilebileceğini ifade etti.

Artemis Programı’nda Son Durum

NASA'nın Ay'a yeniden ayak basma stratejisinin ilk adımı olan Artemis I, Aralık 2022'de başarıyla tamamlanmıştı.

NASA, ayrıca İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirme süreci için SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık iş birliğini sürdürüyor. Güvenlik protokolleri ve teknik revizyonlar, programın uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip görülüyor.