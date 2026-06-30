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Kaynak: AA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından hazırladığı analiz raporunu yayımladı.

NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun 25 Haziran'da afet bölgesinden elde ettiği radar görüntülerini inceleyerek deprem öncesine ait son bir yılın 65 farklı uydu görüntüsüyle karşılaştırdı.

58 BİN 870 BİNA ETKİLENDİ

Yapılan analiz sonucunda, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 bin 870 binanın hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı tespit edildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, uydu verilerinin sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmesine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmesine önemli katkı sağladığı belirtilerek, uyduların afet bölgelerine anlık görüntü ve veri akışı sunduğu ifade edildi.

BİNLERCE CAN KAYBI YAŞANDI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremlerde 1.719 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 34 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.

Öte yandan, deprem sonrası kayıp olarak bildirilen kişi sayısının 68 bini aştığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artmasından endişe edildiği kaydedildi.