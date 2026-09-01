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Kaynak: ANKA

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis Anlaşmaları’nı imzalayan Türkiye’ye yönelik “hoş geldiniz” mesajı paylaştı.

NASA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin, uzayın barışçıl ve müreffeh biçimde keşfedilmesine bağlılık gösteren ülkeler arasına katıldığını belirtti.

TÜRKİYE 71’İNCİ İMZACI OLDU

Türkiye, Washington’daki NASA merkezinde düzenlenen törenle Artemis Anlaşmaları’nın 71’inci imzacısı oldu.

Anlaşmaya Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza attı.

Törene Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uzay ve çevreden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Connor Tomlinson da katıldı.

NASA BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

NASA Başkanı Jared Isaacman, Türkiye’nin anlaşmaya katılımından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Isaacman, “Türkiye’yi Artemis Anlaşmaları’nın 71. imzacısı olarak görmek benim için bir ayrıcalık” dedi.

NASA, Artemis Anlaşmaları’nı imzalayan ülkelerin gelecekteki uzay görevlerine bilimsel yükler, teknoloji gösterimleri, CubeSat’lar ve farklı kabiliyetlerle katkı sağlayabileceğini bildirdi.

ALPER GEZERAVCI VE TUVA ATASEVER HATIRLATILDI

NASA açıklamasında, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 2024’te Axiom Mission 3 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gittiği hatırlatıldı.

Ayrıca Tuva Atasever’in aynı yıl Virgin Galactic 07 yörünge altı uçuşunda bilimsel deneyler gerçekleştirdiği belirtildi.

NASA, Türkiye’nin ilk Ay görevi AYAP-1 ile kendi uydusunu geliştirerek Ay’a gönderen ülkeler arasına katılmaya hazırlandığını da aktardı.