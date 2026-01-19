NASA, kamuoyunu uzay misyonlarına dahil etmeye yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Artemis II görevi kapsamında ajans, isteyen herkesin adını Ay yolculuğuna gönderebileceği ücretsiz bir kayıt süreci başlattı.

Yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay uçuşu olan Artemis II’de, Dünya’dan toplanan tüm isimler Orion uzay kapsülüne yerleştirilecek bir SD kartta saklanacak. Böylece katılımcıların isimleri, astronotlarla birlikte Ay çevresinde yolculuk yapmış olacak.

NASA yetkilileri, bu uygulamanın uzay keşiflerine olan ilgiyi artırmayı ve insanları Artemis programının bir parçası haline getirmeyi amaçladığını belirtti. Kayıt işlemi çevrim içi olarak kısa sürede tamamlanabiliyor ve herhangi bir ücret talep edilmiyor.