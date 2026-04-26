NASA bünyesinde görev yapan keşif aracı, Mars yüzeyinden aldığı kaya örneklerini özel bir kimyasal işlemden geçirerek karbon bazlı bileşikleri ayrıştırdı. Nature Communications’ta yayımlanan araştırma, elde edilen moleküllerden en az yedisinin daha önce Mars’ta hiç gözlemlenmediğini ortaya koyuyor.

Amy Williams liderliğindeki ekip, bu organik yapıların Mars’ın yoğun radyasyon koşullarına rağmen milyarlarca yıl boyunca korunabilmiş olmasının altını çiziyor. Bu durum, gezegenin yalnızca geçmişte yaşanabilir olabileceğini değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre muhafaza edebilen jeolojik özelliklere sahip olduğunu da gösteriyor. Bulgular, Mars’ın bugün bildiğimiz soğuk ve kurak yapısından çok daha elverişli bir geçmişe sahip olabileceğini destekliyor.

2012 yılında Gale Krateri’ne iniş yapan Curiosity, özellikle Mount Sharp çevresindeki kil tabakalarını incelemeye odaklandı. Eski göl yataklarının izlerini taşıyan bu bölgeler, organik madde araştırmaları açısından büyük önem taşıyor. “Mary Anning” adı verilen noktadan alınan örnekler, aracın gelişmiş analiz sistemleriyle incelendi. Uygulanan “ıslak kimya” yöntemi sayesinde karmaşık moleküllerin detaylı yapısı ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, “azot heterosiklleri” olarak bilinen yapıların tespit edilmesi oldu. Bu tür bileşikler, Dünya’daki genetik materyallerin (RNA ve DNA) öncülleri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, Murchison meteoritinde de rastlanan benzotiofen adlı bileşiğin Mars’ta bulunması, iki gezegenin benzer kozmik maddelerle etkileşime girmiş olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları henüz bu moleküllerin doğrudan geçmiş bir yaşam formuna mı ait olduğunu yoksa tamamen jeolojik süreçlerin ürünü mü olduğunu kesin olarak belirleyebilmiş değil. Yine de bu keşif, Mars’ta yaşam arayışında kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, daha net sonuçlar elde edebilmek için bu örneklerin Dünya’ya getirilerek ileri düzey analizlerden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Curiosity’nin sunduğu bu veriler, gelecekteki Mars görevleri için güçlü bir bilimsel temel oluşturuyor.