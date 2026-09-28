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İş birliği kapsamında geliştirilen HEPS (Hydrogen Electrical Power System) adlı hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin, uzay koşullarına uygun hale getirilmesi ve test edilmesi hedefleniyor.

Dünya'daki geleneksel hidrojen yakıt hücreleri elektrik üretirken tepkime için ihtiyaç duyduğu oksijeni çevredeki atmosferden alıyor. Ay yüzeyinde ve derin uzayda atmosfer bulunmadığı için Teledyne'ın geliştirdiği HEPS sistemi, atmosferik havadan tamamen bağımsız çalışacak özel bir mimariyle tasarlandı.

Sistemin; Ay yüzeyindeki yaşam alanlarının (habitatlar), bilimsel ekipmanların, gezgin araçların (rover) ve kritik yaşam destek sistemlerinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz elektriği sağlaması planlanıyor.

LABORATUVARDAN UZAY GÖREVLERİNE DOĞRU

Teledyne ve NASA arasındaki anlaşmanın temel odağını teknolojinin olgunluk seviyesini (TRL) artırmak oluşturuyor. HEPS, mevcut aşamada laboratuvar ve simüle edilmiş çalışma ortamlarında başarıyla test edildi.

Gelecek süreçte NASA Glenn ve NASA Johnson uzay merkezlerinin teknik altyapısından yararlanılarak sistemin prototipi, gerçek uzay görevlerini temsil eden operasyonel koşullarda doğrulanacak. Bu testlerin başarıyla tamamlanması halinde teknoloji, gelecekteki Artemis ve derin uzay görevlerinde aktif olarak kullanılabilecek duruma gelecek.