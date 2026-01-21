Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve 12 Ağustos 2026 tarihinde yerçekiminin kısa süreliğine ortadan kalkacağını öne süren teoriler, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Project Anchor" adlı gizli bir NASA belgesine dayandırılan iddiaya göre, dünyada kütleçekimi 7 saniye boyunca devre dışı kalacak ve bu durum küresel çapta bir felakete yol açacak.

"40 MİLYONDAN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇACAK"

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre komplo teorisyenleri, 12 Ağustos 2026 günü saatler 14.33 GMT’yi gösterdiğinde yerçekiminin kesileceğini ve yaşanacak bu aksamanın faturasının ağır olacağını savunuyor.

Haberi destekleyen çevreler, kütleçekiminin yokluğuyla beraber insanların kontrolsüzce savrulacağını ve saniyeler içinde gerçekleşecek bu kaosun "40 milyondan fazla can kaybına yol açacak" bir yıkım getireceğini iddia ediyor.

NASA: BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN

Yayılan korku ve dezenformasyonun ardından NASA yetkilileri sessizliğini bozdu.

Uzay ajansı, yerçekiminin aniden yok olmasının fizik yasalarına göre mümkün olmadığını vurgulayarak iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamada, kütleçekiminin gezegenin kütlesine bağlı doğal bir kuvvet olduğu ve bu kuvvetin kesilmesinin tüm fiziksel sistemin yok olmasıyla ancak mümkün olabileceği belirtildi.

TEORİLERİN ARKASINDAKİ KARA DELİK İDDİASI

Tartışmaların odağındaki iddialar, sosyal medya kullanıcısı "mr_danya_of" tarafından başlatılan ve kara delik çarpışmalarının yaydığı dalgaların dünyayı etkileyeceği tezine dayanıyor.

Bazı gruplar ise bu durumu yaklaşan tam güneş tutulmasıyla bağdaştırırken, iddiaları zenginlerin sığınak hazırlıklarına bir gerekçe olarak gösteriyor.

BİLİM İNSANLARI NOKTAYI KOYDU

Hertfordshire Üniversitesi'nden Dr. William Alston, yerçekimi dalgalarının varlığının bilimsel bir gerçek olduğunu ancak bu dalgaların insan hayatını fiziksel olarak etkileyemeyecek kadar zayıf olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, bu tür kozmik olayların ancak özel laboratuvarlarda atomik düzeyde tespit edilebildiğini belirterek, insanların havaya uçacağı yönündeki korkuların yersiz olduğunun altını çizdi.