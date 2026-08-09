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Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık 30 yıl boyunca ıssız kalan İspanya'nın Villalibado köyü, 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam Güneş tutulmasıyla uluslararası bir bilim etkinliğinin merkezlerinden biri olacak. NASA, tam tutulmanın izleneceği hat üzerinde yaptığı uzun incelemelerin ardından köyü canlı yayın noktalarından biri olarak belirledi.

NASA ekibi, tutulmayı doğrudan dünyaya aktarmak amacıyla köyün üst kesimindeki San Salvador Kilisesi'nin yanına gözlem noktası kuracak. Yaklaşık 30 bilim insanı ve teknisyenin görev alacağı yayın, NASA'nın dijital platformlarının yanı sıra Exploratorium aracılığıyla da izleyicilere ulaştırılacak.

KÖYÜN SEÇİLME NEDENİ

Villalibado'nun tam tutulma hattı üzerinde yer alması, ufkun açık olması ve güçlü iletişim altyapısına sahip bulunması NASA'nın tercihinde belirleyici oldu. Amerikan uzay ajansının İspanya'daki farklı noktaları bir yılı aşkın süre değerlendirdikten sonra kararını bu köyden yana verdiği belirtildi.

Köyü yaklaşık 20 yıl önce satın alarak kırsal turizm merkezine dönüştüren iş insanı Joan Ansótegui, NASA'nın ilk temas kurduğunda bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu düşündüğünü söyledi. NASA ekibinin yalnızca özel bir elektrik hattı ve internet bağlantısı talep ettiği, köyde fiber altyapı bulunduğu için bu ihtiyaçların kısa sürede karşılandığı ifade edildi.

30 YIL SONRA YENİDEN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Yaklaşık 30 yıl boyunca tamamen terk edilmiş durumda kalan Villalibado'nun son sakinleri 1998 yılında köyden ayrıldı. Daha sonra başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yerleşim yeniden canlandırılarak kırsal turizm kompleksine dönüştürüldü.

Bir dönem sessizliğe gömülen köy, şimdi ise milyonlarca kişinin takip edeceği tam Güneş tutulmasının canlı yayın merkezlerinden biri olarak uluslararası vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

TUTULMA NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

12 Ağustos'taki tam Güneş tutulmasının hattı Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, İspanya, Portekiz'in küçük bir bölümü ve Rusya'nın kuzeyinden geçecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise tutulma kısmi olarak gözlemlenebilecek.

NASA, tam tutulma hattındaki farklı noktalardan gerçekleştireceği canlı yayınlarda tutulma görüntülerinin yanı sıra bilim insanlarıyla söyleşilere ve çeşitli deneylere de yer verecek.