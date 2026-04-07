NASA, Artemis II kapsamında Ay’a doğru hareket eden Orion uzay aracından elde edilen bu görüntüleri kamuoyuna sundu. Fotoğrafların, görev komutanı Reid Wiseman tarafından çekildiği belirtildi.

İlk karede, kapsül camları aracılığıyla Dünya’nın görüntüsü yer alırken, ikinci fotoğrafta gezegenimizin tam küre hâli net bir şekilde görülüyor.

Görevdeki mürettebatın, 6 Nisan’da Ay’a ulaşması bekleniyor. NASA, 1 Nisan’da başlattığı Artemis II yolculuğu ile 50 yılı aşkın sürenin ardından tekrar Ay’a adım atmış oldu.

Toplam dört kişiden oluşan ekip, bu süreçte uzay aracının sistemlerini test edecek, Ay’ın daha önce detaylı şekilde görülmemiş bölgelerini inceleyecek ve gelecekteki inişler için potansiyel alanları araştıracak.