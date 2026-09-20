NASA, Ay’da 132 yılda bir gerçekleşebilen çarpmayı ortaya çıkardı

DEVASA ASTEROD ÇARPMASI LRO KAMERALARINA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre krater, 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında, üç ila altı katlı bir bina büyüklüğündeki bir asteroidin veya kuyruklu yıldız parçasının Ay’a çarpmasıyla oluştu. Çarpışma anı teleskoplarca anlık izlenemese de yörüngede görev yapan LRO uydusunun elde ettiği eski ve yeni görüntülerin karşılaştırılması sonucu yaklaşık bir yıl sonra fark edildi. Yüksek çözünürlüklü detaylı fotoğraflar ise uydunun bölge üzerinden yeniden geçmesiyle çekildi.