NASA’nın Ay Keşif Uydusu (LRO) tarafından tespit edilen yeni çarpışma krateri, bugüne kadar Güneş Sistemi’nde oluşumu gözlemlenen en büyük modern krater olarak kayıtlara geçti. 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğindeki yapıya, Ay jeolojisi uzmanı Thomas McGetchin’in ismi verildi. Bilim insanları bu büyüklükte bir çarpanın Ay’a isabet etme olasılığının ortalama 132 yılda bir gerçekleştiğini tahmin ediyor.
NASA, Ay’da 132 yılda bir gerçekleşebilen çarpmayı ortaya çıkardı
NASA, Ay yüzeyinde son yüzyılda oluşan en büyük çarpışma kraterini keşfetti. Bir asteroidin çarpması sonucu meydana gelen ve 222 metre genişliğe ulaşan McGetchin krateri, bilim insanlarına gelecekte kurulacak Ay üsleri ve uzay araçları için kritik veriler sunuyor.Haber Merkezi
DEVASA ASTEROD ÇARPMASI LRO KAMERALARINA YANSIDI
Edinilen bilgilere göre krater, 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında, üç ila altı katlı bir bina büyüklüğündeki bir asteroidin veya kuyruklu yıldız parçasının Ay’a çarpmasıyla oluştu. Çarpışma anı teleskoplarca anlık izlenemese de yörüngede görev yapan LRO uydusunun elde ettiği eski ve yeni görüntülerin karşılaştırılması sonucu yaklaşık bir yıl sonra fark edildi. Yüksek çözünürlüklü detaylı fotoğraflar ise uydunun bölge üzerinden yeniden geçmesiyle çekildi.
Bölgedeki toz ve kaya parçalarının modellerin öngördüğünden çok daha uzak mesafelere savrulduğu ve yüzey değişimlerinin krater yarıçapının 1.000 katından daha geniş bir alana yayıldığı belirlendi.
ÇARPIŞMA BÖLGESİ GECELERİ DAHA SOĞUK
Krater çevresinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 6,4 kilometre genişliğindeki bir alanın geceleri çevreye kıyasla 8,9 derece daha soğuk olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, şiddetli çarpışmanın Ay toprağının (regolit) yapısını bozup gevşettiğini, bu nedenle toprağın ısıyı tutma kapasitesinin düştüğünü belirtti.
GELECEKTEKİ AY MİSYONLARI İÇİN KRİTİK VERİ
NASA yetkilileri, yüzey yoğunluğundaki bu değişimin gelecekte Ay'a gönderilecek gezgin araçların (rover) sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca savrulan materyallerin incelenmesiyle elde edilecek verilerin, gelecekte Ay yüzeyinde kurulması planlanan insanlı yaşam alanlarının korunması ve tasarımında kullanılacağı ifade edildi.