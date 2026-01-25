NASA’nın, Apollo görevlerinden yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştireceği ilk insanlı Ay yolculuğu için hazırlıklar hız kazandı. Artemis II görevinin, Şubat ayının ilk haftasında fırlatılması planlanıyor. Yaklaşık 10 gün sürecek görev kapsamında astronotlar, daha önce hiçbir insanın ulaşmadığı kadar derin uzaya gidecek.

Bu görev, 1960’lı ve 70’li yıllardan sonra Ay’a yeniden insan gönderilmesinin önünü açacak kritik bir adım olarak görülüyor.

NASA, dev Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion Uzay Kapsülü’nü, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki montaj binasından fırlatma rampasına taşımaya en erken 17 Ocak’ta başlayacak. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bu yolculuğun 12 saat sürmesi bekleniyor.

Fırlatma rampasında yapılacak teknik hazırlıkların ardından, Ocak ayı sonunda “kostümlü prova” olarak adlandırılan yakıt dolum testleri gerçekleştirilecek. Olası bir teknik sorun durumunda roketin yeniden montaj binasına alınabileceği belirtiliyor.

Her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi halinde, Artemis II için en erken olası fırlatma tarihi 6 Şubat olarak öne çıkıyor. Ancak fırlatma, Ay’ın Dünya’ya göre konumuna bağlı olarak belirli tarihlerle sınırlı olacak. Bu nedenle Şubat, Mart ve Nisan aylarında farklı fırlatma pencereleri değerlendiriliyor.

MÜRETTEBAT VE GÖREV

Artemis II’nin dört kişilik mürettebatında NASA’dan komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover ve görev uzmanı Christina Koch yer alıyor. Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen da görev uzmanı olarak ekibe katılıyor.

Bu uçuş, SLS roketi ve Orion kapsülünün ilk insanlı görevi olacak. Astronotlar, Dünya yörüngesinde manuel uçuş testleri yapacak, ardından Ay’ın binlerce kilometre ötesine geçerek Orion’un yaşam destek, güç, itki ve navigasyon sistemlerini test edecek.

Görev sırasında astronotlar, tıbbi deneyler yürütecek ve derin uzaydan Dünya’ya veri ile görüntüler gönderecek. Radyasyon seviyelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na kıyasla daha yüksek olacağı ancak güvenli sınırlar içinde kalacağı ifade ediliyor.

Görev sonunda Orion kapsülü, atmosferden yüksek hızla geçerek ABD’nin batı kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.

AY’A İNİŞ NE ZAMAN?

Artemis II kapsamında Ay’a iniş yapılmayacak. Bu görev, Artemis III ile planlanan insanlı Ay inişi için hazırlık niteliği taşıyor. NASA, Artemis III’ün en erken 2027’de fırlatılabileceğini açıklarken, uzmanlar bu tarihin 2028’e sarkabileceğini öngörüyor.

Artemis III’te kullanılacak iniş aracının SpaceX’in Starship’i mi yoksa Blue Origin tarafından geliştirilen bir araç mı olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca yeni nesil uzay kıyafetleri de halen geliştirme aşamasında.

Uzun vadede hedef, Ay’ın güney kutbunda kalıcı bir insan varlığı oluşturmak. Artemis IV ve V görevleriyle Ay yörüngesinde Gateway adlı uzay istasyonunun inşasına başlanması planlanıyor.