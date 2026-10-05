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Kaynak: DHA

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştireceği ilk uzay görevi öncesinde Türkiye'deki ailesine ve Adanalılara mesaj gönderdi.

Annesi Türk, babası ABD'li olan Burnham, çocukluğunda Türkiye ile bağlarını sürdürdüğünü anlattı. Anneannesi Aynur'un Eceabatlı, dedesi Kadir'in ise Afyonlu olduğunu belirten Burnham, Türk yemekleriyle büyüdüğünü söyledi.

Uzaya olan ilgisinde dedesinin önemli bir yeri olduğunu anlatan Burnham, çocukluğunda dedesinin yaptığı teleskoplarla yıldızları ve gezegenleri izlediklerini belirtti.

ADANA'YI SELAMLAYACAK

İlk uzay görevinde Türkiye'deki ailesini unutmayacağını söyleyen Burnham, “Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım” dedi.

MART 2027'DE UZAYA ÇIKACAK

NASA'nın 30 Temmuz 2026'daki açıklamasına göre Burnham'ın ilk Uluslararası Uzay İstasyonu görevinin Mart 2027'de başlaması planlanıyor.

Burnham, Roscosmos'a ait Soyuz MS-30 ile kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov'la birlikte uzaya gönderilecek. Üç astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık yedi ay görev yapması planlanıyor.