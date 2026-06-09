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NASA, 2028 yılı sonuna kadar Ay yüzeyine yeniden insan göndermeyi hedefleyen Artemis Programı kapsamında Artemis III görevi için seçilen astronotları duyurdu.



ARTEMIS III MÜRETTEBATI

Açıklamaya göre göreve Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio ve Andre Douglas katılacak.

Emekli bir ABD Deniz Kuvvetleri subayı olan Randy Bresnik, görevde “komutan” olarak yer alacak. Avrupa Uzay Ajansı’nda görev yapan İtalyan astronot Luca Parmitano ise “pilot” olarak görev yapacak. Frank Rubio ve Andre Douglas da “görev uzmanı” olarak mürettebatta bulunacak.



GÖREV SÜRESİ VE AMAÇ

NASA yetkililerinden Artemis Program Yöneticisi Jeremy Parsons’ın açıklamasına göre görev yaklaşık iki hafta sürecek ve programın önemli test aşamalarından biri olacak.

Artemis III’ün temel amacı astronotları Ay’a indirmekten ziyade, Orion uzay aracının performansını test etmek olacak.



TEKNİK DETAYLAR

Görev kapsamında Orion kapsülü, SpaceX ve Blue Origin tarafından geliştirilen Ay iniş araçlarıyla Dünya yörüngesinde kenetlenme manevraları gerçekleştirecek.

Görev, Orion kapsülünün Pasifik Okyanusu’na güvenli inişiyle sona erecek.



ARTEMIS PROGRAMI HEDEFİ

NASA, Artemis Programı ile Ay’da kalıcı insan varlığı kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ay yüzeyinde üs kurulması için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım planı da daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.



ÖNCEKİ GÖREV: ARTEMIS II

Programın bir önceki aşaması olan Artemis II görevi Nisan ayında tamamlanmıştı.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Orion kapsülü, 10 günlük uçuşta Dünya ve Ay çevresinde yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat etmiş ve Ay’ın daha önce görüntülenmemiş bölgelerini fotoğraflamıştı.

Artemis II görevi başarıyla tamamlanarak kapsül 11 Nisan’da Dünya’ya geri dönmüş ve böylece Artemis III aşamasına geçilmişti.