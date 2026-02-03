NASA, Ay’a insanlı dönüş misyonu Artemis kapsamında Orion uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşu Artemis II’nin fırlatma tarihini, sıvı hidrojen kaçağı ve çeşitli teknik problemler nedeniyle mart ayına kaydırdı.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Artemis II için gerçekleştirilen fırlatma öncesi testlerin tamamlandığı ifade edildi. Test sürecinde sıvı hidrojen sızıntısı belirlendiği ve ek teknik sorunların ortaya çıktığı kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine daha kapsamlı inceleme yapılması gerektiği belirtilirken, şubat ayında yapılması öngörülen fırlatmanın iptal edildiği, görevin en erken mart ayında hayata geçirilmesinin planlandığı vurgulandı.

AY’A DÖNÜŞ PROGRAMI ARTEMİS

NASA’nın Artemis Programı, astronotları yeniden Ay yüzeyine ulaştırmayı hedefliyor. Programın insansız deneme görevi Artemis I, Orion’un Ay çevresinde tur atıp Dünya’ya güvenli dönüşüyle Aralık 2022’de başarıyla sonuçlanmıştı.

Artemis II’de ise dört astronot, Ay’a iniş gerçekleştirmeden yaklaşık on günlük bir yörünge yolculuğu yapacak. Görev, uzay aracı güvenliği, astronot kıyafetleri ve iniş sistemlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce 2025 sonuna ertelenmişti.

NASA daha sonra, kapsüldeki potansiyel riskler gerekçesiyle Artemis II’nin Eylül 2025 hedefini 2026 Nisan sonrası döneme, Ay’a iniş öngörülen Artemis III’ü ise 2027’ye çektiğini açıklamıştı.

Kurum, 2021 yılında SpaceX ile İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için 2,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.