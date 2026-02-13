Sadece ocak ayında ödenmesi planlanan faiz miktarı tam 453 milyar 680 milyon lira.

Şimdi gelin, bu devasa para ne anlama geliyor hep birlikte bakalım. Bugün Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli var. Emeklilerin ortalama maaşı yaklaşık 24-25 bin lira. Eğer devlet, ocak ayı faizi olan 453 milyar lirayı tefecilere değil de emekliye dağıtsaydı; her bir emeklinin cebine, aldığı maaşa ek olarak 26 bin 687 lira daha girebilirdi.

Çok basit bir hesapla; ortalama emekli maaşı 25 bin liradan 50 bin liraya, en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 46 bin liraya çıkardı.

Bitmedi…

Koca bir yıl boyunca tüm Türkiye’nin hukuk sistemini temsil eden Adalet Bakanlığının yıllık bütçesi 348 milyar lira. Yani ocak ayında sadece faize verdiğimiz parayla, adalet sistemini 12 ay boyunca tıkır tıkır işletir, üstüne 100 milyar lirayı da cebe koyabilirdik.

"Çiftçi kan ağlıyor", "salatalık 200 lira", "gıda fiyatları dünyada düşerken niye bizde yükseliyor" diyoruz ya!!!

Tarım ve Orman Bakanlığının yıllık bütçesi 438 milyar lirayken, aylık faiz gideri 453 milyar 680 milyon lira. Sadece ocak ayında faize giden parayı çiftçiye, üreticiye dağıtsak Anadolu’da ekilmedik bir karış toprak kalmaz; salatalık 200 liraya satılmazdı.

Hadi bunları geçtik; sosyal yardımları düşünelim. Fakir fukaranın, engellinin tutunacak dalı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yıllık bütçesi 407 milyar lira. Yine o meşhur "ocak ayı faizinin" neredeyse 50 milyar lira altında.

Görünen o ki; vatandaşın vergisiyle oluşan bütçe artık bir hizmet üretme aracı olmaktan çıkmış, Londralı tefeciye ödenen borcun faizini çevirme mekanizmasına dönüşmüş.

Sadece bir ayda; bütün bir yılın yatırımını, 17 milyon emeklinin rızkını, çiftçinin mazotunu götürüp tefeci faizine yedirmişiz.

Tam burada insanın aklına türlü türlü sorular geliyor:

Biz mi bütçeyi yönetiyoruz, yoksa tefeci mi?

Vergiler vatandaşa hizmet için mi toplanıyor, yoksa adı konulmamış Düyun-u Umumiye için mi?

Sadece faiz mi ödüyoruz, yoksa ekstra taviz de var mı?

Hadi gel de çık işin içinden ?…

++++++++++

Trump Doları Bitiriyor!!!

Trump’ın agresif politikaları sayesinde artık herkes; “Yeter, Demokles’in kılıcı gibi başımızda sallanan bu dolar saltanatı artık bitmeli !!!” demeye başladı.

Son çıkan haberler, bu haykırışların, bizzat sistemin aktörleri tarafından tescillendiğini gösteriyor.

Atlanta FED Başkanı Bostic’in itirafı ise her şeyi özetliyor: "Doların sorgulanmadığı yerlerde bile artık dolara olan güven sarsılıyor." Bostic burada açıkça Avrupa’yı işaret ediyor.

Tek Kutuplu Dünyadan "Parasal Bağımsızlığa"

Dünya, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana doların sağladığı konforlu ama bir o kadar da "finansal boyunduruk" altında yaşıyordu. Ancak bugün görüyoruz ki; Avrupa’dan Rusya’ya kadar herkes kendi "parasal bağımsızlığını" ilan etmeye çalışıyor. Çünkü herkes görüyor ki para sadece para değil; resmen bir silah.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın "Dijital Euro" ısrarı ve Macron’un "dijital borçlanma" çağrısı, Avrupa’nın Washington’dan gelen ekonomik talimatlardan sıkıldığının en net göstergeleri. SWIFT sistemine olan bağımlılık ve ABD’nin şımarıkça "tek tuşla" bir ülkeyi dünyadan silme gücü herkesin canını sıkıyor.

Bu nedenle de Avrupa ve dünya, ekonomik bağımsızlığını dijital kodlarla güven altına almaya çalışıyor.

AB, parasal egemenliğini güçlendirmek ve ödeme sistemlerindeki parçalanmayı azaltmak amacıyla oluşturulacak dijital euro girişimine destek veren maddeyi oy çokluğuyla kabul ediyor.

Rusya; Batı merkezli internet ağından kopuk bir ekosistem inşa ederek oyunu tamamen başka bir sahaya taşıyor. Bu, sadece bir teknik altyapı değişikliği değil; Batı’nın kurallarıyla oynamayı reddeden yeni dünyanın ilk tuğlası…

Sonuç:

Doların sorgulanması, sadece bir para biriminin değer kaybetmesi değil; bir imparatorluğun yönetim biçiminin reddedilmesi. Dünya artık cebindeki banknotun rengine değil, finansal bağımsızlığın konforuna bakıyor.

Ve artık şunu gayet iyi biliyor: Kendi sisteminizi kurmazsanız, başkasının kurduğu sistemin oyuncağı olursunuz.

Darısı başımıza…