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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sentetik kannabinoid hammaddesi, nakit para, hassas terazi ve tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY'DA NARKOTİKTEN KARARLI MÜCADELE

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ile suç unsuru ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de adalete teslim edildi.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para, hassas terazi ve silah da ele geçirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda ele geçirilen suç unsurları şu şekilde açıklandı:

Ele geçirilen suç unsuru Miktar

Sentetik Ecza 535 adet

Ecstasy 68 adet

Sentetik Kannabinoid 619 gram

Metamfetamin 16 gram

Kokain 33 gram

Eroin 15 gram

Skunk 8,43 gram

Kağıt havluya emdirilmiş Sentetik Kannabinoid Hammaddesi 800 içimlik

Nakit Para 40.970 TL

Euro 350 Euro

Uyuşturucu kullanma aparatı 8 adet

Hassas Terazi 1 adet

Tüfek 1 adet

Ele geçirilen özellikle 800 içimlik kağıt havluya emdirilmiş sentetik kannabinoid hammaddesi, son dönemde cezaevleri ve sokak piyasasında farklı yöntemlerle kullanılmaya çalışılan sentetik uyuşturucu üretim ve dağıtım yöntemlerine karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tutuklama kararının, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin önemli sonuçlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİNE ÇOK YÖNLÜ DARBE

Operasyonlarda yalnızca uyuşturucu maddeler değil, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para, hassas terazi ve silahın da ele geçirilmesi, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü ortaya koydu.

Hassas terazinin uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilirken, ele geçirilen tüfek de adli soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

EMNİYETİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı kent genelinde operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edilirken, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin uyuşturucuyla mücadelede önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Gerçekleştirilen son operasyonlarla birlikte Aksaray'da uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe vurulurken, 13 şüphelinin tutuklanması, kentte yürütülen narkotik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.