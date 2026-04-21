Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu ticareti ve üretimine yönelik çok sayıda materyal ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda;

1 kilogram 331 gram sentetik kannabinoid,

438 gram metamfetamin,

44 kök hint keneviri,

81,36 gram kenevir tohumu,

30 gram amfetamin,

6,15 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca;

82 adet fişek,

43 adet kartuş,

8 bin 115 dolar ve 650 euro nakit para,

17 adet kenevir yetiştirmede kullanılan gübre,

9 adet üretim ekipmanı,

1 adet tüfek,

1 adet tabanca ve

1 adet hassas teraziye el konuldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgularken, benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.