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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Dark"ın dikkati sayesinde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Bandırma'da uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

GÜBRE TORBALARININ ALTINA GİZLEMİŞLER

Operasyon kapsamında durdurulan şüpheli araçta narkotik arama köpeği "Dark"ın gübre torbalarının bulunduğu bölgeye tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, gübre torbalarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan M.T.A. (31) ile A.S. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.