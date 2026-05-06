SAMSUN'DA REKOR OPERASYON: TEKKEKÖY'DE 172 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "zehirle mücadele" kapsamında Tekkeköy ilçesinde geniş kapsamlı bir operasyona imza attı. Uzun süredir takip edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli 3 şahsın kullandığı belirlenen depo ve ikametler hedef alındı.

172 BİN 713 ADET ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramalarda tam 172 bin 713 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek el konuldu. Dev operasyonun ardından uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.