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Kaynak: İHA

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü planlı ve projeli çalışma kapsamında, 8’i cezaevinde bulunan toplam 18 şüpheliyi takibe aldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3 ara yakalamanın ardından ekipler, 25 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır, Gaziantep ve Osmaniye illerini de kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon ve soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 8 kilo 316 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza hapı ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplumun korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği bildirildi.