Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları zehir tacirlerinin adreslerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan detaylı aramalarda şunlar ele geçirildi:
1.478 gram sentetik kannabinoid,
1.611 adet sentetik ecza hap,
1 adet ruhsatsız tabanca.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.