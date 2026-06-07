Güran ailesi Dağkapı meydanında basın açıklaması düzenledi. Açıklamada sık aralıklar ile "Narin İçin Adalet" sloganları atıldı. Aile bireylerinin yanı sıra çok sayıda Diyarbakırlı vatandaşta basın açıklamasına katıldı.

Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Meydanı’nda bir araya gelen Güran ailesi bireyleri ve çok sayıda vatandaş, hayatını kaybeden Narin Güran için adalet çağrısında bulunduklarını dile getirdi. Düzenlenen basın açıklamasında aile üyeleri, yaşadıkları acının dindirilmesini ve "Narin için adalet" talebinin karşılık bulmasını istedi.

Gazete Detay'da yer alan habere göre, aile adına hazırlanan ortak metni Ömer Aydın okudu.

Açıklamada toplumun tüm kesimlerine birlik ve adalet çağrısı yapan Ömer Aydın, "Farklı inançlardan, farklı ideolojilerden, her çeşit ırktan, renkten vicdanlı insanlar olarak bu kadim memleketin meydanından vicdanlarınıza sesleniyoruz. Kıymetli Amed halkı Narin Güran bu memleketin evladıydı. 2024 yılının 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitti ve bir daha evine dönemedi" dedi.

Aydın, konuşmasının devamında ailenin büyük bir toplumsal baskı ve haksızlıkla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.