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Kaynak: AA

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede iki sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA GÜNÜ ARAÇTA İKİ RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

İddianamede, 16 Nisan'da Nevzat Bahtiyar'ın duruşması sırasında Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik önlemleri kapsamında yapılan kontrollerde park halindeki bir otomobilde bulunan sanıkların şüpheli hareketler sergilediği belirtildi.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi.

"AİLEMİ KORUMAK İÇİN SİLAH ALDIM"

İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesi tarafından ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu bir kişiden ruhsatsız tabancaları satın aldığını anlatan Bahtiyar, babasının duruşmasının olduğu gün ailesini almak için adliye yakınında beklediğini belirterek, silahları güvenlik amacıyla yanında bulundurduğunu savundu.

MEHMET BAHTİYAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mehmet Bahtiyar ise ifadesinde, ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması nedeniyle adliyeye geldiğini, yeğenlerinin bulunduğu araca sonradan bindiğini ve otomobilde silah bulunduğundan haberi olmadığını öne sürdü.

SAVCILIK: YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU

İddianamede, sanıkların polis ekiplerini görünce tedirgin davranışlar sergilediği, silahların araç içerisinde görünür noktada bulunduğu ve mevcut deliller doğrultusunda kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi.

Savcılık, İbrahim Bahtiyar'ın ruhsatsız silah satın alma ve taşıma, Mehmet Bahtiyar'ın ise ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği kanaatine varıldığını belirterek her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, İbrahim Bahtiyar ve Mehmet Bahtiyar hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

NARİN GÜRAN DAVASINDA NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmış ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.