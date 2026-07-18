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Kaynak: Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 yılında kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalardan sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozmuş, yeniden görülen davada Bahtiyar bu kez "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

'CEZA UYGUN' AÇIKLAMASINA GÜRAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Dosyayı inceleyen Yargıtay'ın kararla ilgili tebliğname hazırladığı ifade edildi. Yargıtay'ın, Nevzat Bahtiyar'a verilen "ceza uygundur" şeklinde hazırlanan tebliğname ile ilgili Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekrar ediyorum dar baza itibar masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği cezanın onanması için hazırlanan tebliğname, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği belirtildi.

TEBLİĞNAME

Sabah'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede şöyle denildi:

"Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi, 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddi sebeplerinin bulunmadığı görülmekle, CMK'nın 288., 289. ve 294/2. maddeleri gözetilmek suretiyle yapılan temyiz incelemesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemin nitelendirilmesine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın, sanığın, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğine.

Sanık müdafilerinin, sanık Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasındaki olay öncesine ilişkin telefon konuşmasının yanlış değerlendirildiğine, daraltılmış baz raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğuna, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay mahallinde bulunmadığına.

Narin Güran davasında Yargıtay dosyayı inceledi: Nevzat Bahtiyar hakkında karar verildi

Suça yardım etmenin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediğine. Sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi uygulanmak suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine. Mahkemenin aksi kanaate olması halinde, sanığın eyleminin TCK'nın 281 maddesi kapsamında suç delillerini yok etme, gizleme ya da değiştirme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine.

Katılan Arif Güran vekilinin, dosyada maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılması gerekirken mahallinde kesif icra edilmeden ve cinsel istismar hususunda yeterli araştırma yapılmadan eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulduğuna. Sanığın eyleminin çocuğa karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna, sanık hakkında TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince ceza verilmesi gerektiğine, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin, sanığa müşterek faillikten ceza verilmesi gerektiğine. Sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü saik de gözetilerek en üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itiraz reddi, ancak; katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi.

Hukuka aykırı görüldüğünden, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle, temyiz edilen hükmün CMK'nın 302. Maddesi uyarınca bozulması, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hukuka aykırılığın CMK'nın 303/1-h maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, katılan kurum lehine 65.000 TL vekalet ücretine karar verilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına talep ve dosya tebliği olur."