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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dava süreci devam ederken, olayla bağlantılı bir kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUR’DA YAŞANAN KAVGA SORUŞTURMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları arasında çıkan kavgada 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda aralarında 4 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 14 kişi, mahkeme kararıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SÜRÜYOR

Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava süreci de devam ediyor. 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ın, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZALARI VERİLMİŞTİ

Dava kapsamında tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nevzat Bahtiyar ise ilk aşamada “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

YARGI SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Dosya istinaf ve Yargıtay süreçlerine taşınırken, Bölge Adliye Mahkemesi kararları hukuka uygun bulunmuştu. Yargıtay ise anne, ağabey ve amca hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezalarını onamış, Nevzat Bahtiyar için ise “nitelikli kasten öldürmeye yardım” kapsamında yeniden değerlendirme yapılmasına karar vermişti.

17 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Nevzat Bahtiyar’a “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.