Kuzey Yarım Küre'de kışın başlangıcı, gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı tarih olan 21 Aralık, modern takvimlerde sadece bir "Kış Gün Dönümü" olarak yer alsa da, kadim Türk tarihinde ve Orta Asya kültüründe derin bir spiritüel anlama sahip.

Türk mitolojisinde "Nardugan" (veya Nardoğan) olarak bilinen bu bayram, güneşin yeniden doğuşunu ve karanlığın yenilgisini simgeler.

ÜNLÜ OYUNCU DA NAR KIRDI

Eski Türkçede ve Moğolcada "Nar" kelimesi Güneş (veya ateş/ışık), "Tugan" ise "Doğan" anlamına geliyor. Birleştirildiğinde "Doğan Güneş" manasına gelen Nardugan, astronomik bir olayın mitolojik bir bayrama dönüşüyor.

Şimdilerde Halef’te Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz’da bu geleneği yerine getirerek nar kırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu ‘Bereketimiz, şifamız, huzurumuz ve sevgimiz bol olsun’ notunu düştü.

NAR KIRMA RİTÜELİ:

21 Aralık'ta veya yeni yıl döngüsünde kapı eşiğinde nar kırmak;

Negatif enerjinin dağıtılması,

Eve bolluk ve bereketin saçılması,

Yeni döngünün (Güneş yılının) verimli geçmesi niyetini taşır.

Bu ritüel, sadece bir batıl inanç değil, kolektif bilinçaltında "parçalanarak çoğalma" ve "yenilenme" arzusunun dışavurumudur.