Nar ekşisi, taze nar tanelerinin sıkılmasıyla elde edilen nar suyunun uzun süre kısık ateşte kaynatılarak koyulaştırılması sonucu hazırlanan doğal bir ekşi sostur. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu ürün, salatalara, zeytinyağlılara, et yemeklerine ve mezelerin sosu olarak yoğun tat verir.

Gerçek nar ekşisi tamamen katkısız ve doğal yöntemlerle üretilirken piyasada satılan birçok ürün glikoz şurubu, asit düzenleyiciler ve renklendiriciler içerir. Hakiki nar ekşisi koyu kırmızı renkte, yoğun ekşi tada sahip ve şeker eklenmemiş haliyle tanınır. Bu doğal konsantre, narın tüm besin değerlerini daha yoğun biçimde barındırır ve antioksidan kapasitesi taze nar suyuna göre oldukça yüksektir.

NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

Evde Katkısız Tarif Adım Adım Evde nar ekşisi yapmak hem ekonomik hem de sağlığa en uygun yöntemdir. Öncelikle olgun ve tatlı-ekşi dengesi iyi narlar seçilir. Narlar yıkanır, taneleri dikkatlice ayıklanır ve patlatılmadan bir tülbent ya da ince süzgeç içine alınır. Taneler elle veya presle sıkılarak suyu çıkarılır. Elde edilen taze nar suyu geniş bir tencereye dökülür ve orta ateşte kaynatılmaya başlanır. Kaynama başladıktan sonra kısık ateşe alınır ve saatlerce karıştırılarak koyulaşması beklenir. Yaklaşık 5-10 kilogram nar suyu kullanıldığında 1 kilogram civarı nar ekşisi elde edilir. Süreç 4-8 saat sürebilir ve karıştırma ihmal edilmemelidir yoksa dibe yapışabilir. Tamamen doğal olduğu için şeker, tuz veya herhangi bir katkı maddesi eklenmez. Soğuduktan sonra cam kavanozlara konulup serin yerde saklanır. Bu yöntemle hazırlanan nar ekşisi yıllarca bozulmadan kalabilir ve yemeklere muhteşem bir aroma katar.

KALP DAMAR HASTALIĞI OLANLAR NAR EKŞİSİ TÜKETEBİLİR Mİ?

Nar ekşisi kalp ve damar sağlığı açısından genellikle olumlu etki gösterir. İçerdiği polifenoller, flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye, damar sertliğini önlemeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur. Bilimsel çalışmalar narın ve türevlerinin tansiyonu dengelediğini, ateroskleroz oluşumunu yavaşlattığını ve kalp krizi riskini azalttığını ortaya koymuştur. Ancak kalp damar hastalığı tanısı konmuş kişilerde nar ekşisi tüketimi dikkat gerektirir. Bazı ilaçlarla özellikle tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle kalp hastaları nar ekşisi veya nar suyu tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Katkısız ve doğal nar ekşisi tercih edildiğinde ölçülü tüketim genellikle faydalı kabul edilir fakat aşırı kullanım mide rahatsızlığına yol açabilir.

NAR EKŞİSİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Nar ekşisi güçlü antioksidan kaynağıdır ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu özellik sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Sindirim sistemine faydalıdır, mide asidini dengeleyerek hazımsızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Anti-inflamatuar etkisiyle eklem iltihapları ve romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir. Kanser riskini azaltmada rol oynar çünkü prostat ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığına dair araştırmalar vardır. Kan şekerini dengeleyici özelliğiyle diyabet yönetiminde destekleyici olabilir. Cilt sağlığına da katkı sağlar, yaşlanmayı geciktirir ve güneş hasarına karşı korur. Ayrıca doğal bir antibakteriyel olarak ağız ve boğaz enfeksiyonlarında yardımcı olur. Genel olarak kronik hastalıkların önlenmesinde ve vücut direncinin artırılmasında etkili bir doğal üründür.

NAR EKŞİSİNİN FAYDALARI VE ZARARLARI

Dengeli Tüketim Önemli Nar ekşisinin en büyük faydası yüksek antioksidan içeriğidir. Hücre yenilenmesini destekler, yaşlanmayı yavaşlatır ve kronik hastalık riskini düşürür. Kalp damar sistemini korur, kolesterolü dengeler ve tansiyonu olumlu etkiler. Bağışıklığı güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır ve iltihaplanmayı azaltır.

Ancak zararları da göz ardı edilmemelidir. Piyasadaki birçok hazır nar ekşisi glikoz şurubu ve kimyasallar içerir bu da obezite, diyabet ve karaciğer sorunlarını tetikleyebilir. Doğal olanlarda bile aşırı tüketim diş minesine zarar verebilir, mide asidini artırarak reflü ve gastrit şikayetlerini kötüleştirebilir. Hamilelik ve emzirme döneminde ölçülü kullanılmalı, alerjik reaksiyon riski olanlar dikkat etmelidir. En sağlıklısı ev yapımı katkısız nar ekşisidir ve günlük 1-2 yemek kaşığı kadar tüketim yeterlidir. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar uzman görüşü almadan fazla miktarda tüketmemelidir.