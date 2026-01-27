Napolyon ve Franklin'i mat eden makine: Tarihin en ünlü sahte zekası: The Turk'ün sırrı...

Günümüzde yapay zeka üzerine yapılan tartışmaların kökeni 18. yüzyıla dayanır. Bu alandaki ilk büyük merak dalgasını yaratan icat, bir satranç otomatıydı. Adı oldukça çarpıcıydı: “The Turk”, yani “Türk”.
18. yüzyılda geliştirilen ve satranç oynayabilen “The Turk” adlı otomat, yapay zeka tartışmalarını ilk kez geniş kitlelerin gündemine getirdi. İçinde gizli bir insan olduğu sonradan anlaşılsa da bu makine, insan zekâsı ile makine arasındaki sınırları sorgulatmaya başladı.
The Turk (Mekanik Türk) Tarihçesi
The Turk, ya da Türkçe adıyla Mekanik Türk (Almanca: Schachtürke), tarihin en ünlü sahte otomatlarından biri olarak kabul edilen satranç oynayabilen bir makineydi. 18. yüzyılın sonlarında yapay zeka fikrini ilk kez geniş kitlelere tanıtan bu icat, aslında ustaca bir illüzyondu.
Yapılışı ve İlk Gösteri
Macar asıllı Avusturyalı mucit Wolfgang von Kempelen (1734-1804), 1769 yılında İmparatoriçe Maria Theresa'nın sarayında bir sihirbaz gösterisinden etkilenerek, altı ay gibi kısa sürede otomatı tamamladı. 1770'te Viyana'da ilk kez sergilenen makine, imparatoriçe ve saray erkânını büyüledi. Otomat, akçaağaçtan yapılmış tekerlekli bir kabinet (dolap) üzerine yerleştirilmiş, satranç tahtası bulunan bir yapıydı. Kabinetin önünde oturan figür ise sarıklı, bıyıklı, pelerinli ve Osmanlı tarzı kıyafetli bir Türk görünümündeydi – yaklaşık 120 cm boyunda, başı ve gözleri hareket edebilen, pipolu bir kukla.
Kempelen, makinenin mekanik olduğunu iddia ederek kapakları açıp içindeki dişlileri gösteriyor, gizli bir insan olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu.
Avrupa Turu ve Ünlü Maçlar
1774'te bir süre emekliye ayrılan otomat, İmparatoriçe'nin oğlu Joseph II'nin isteğiyle 1783'te yeniden canlandırıldı ve Avrupa turnesine çıktı. Paris'te dönemin güçlü satranç oyuncularıyla karşılaştı; ünlü Fransız usta François-André Danican Philidor'u yendiği söylense de Philidor'un en zorlu maçlarından biri olduğu kaydedildi. Otomat, Napolyon Bonapart, Benjamin Franklin, Rus Çarı Paul I gibi tarihi figürlerle maç yaptı ve çoğunu yendi.
Nasıl Çalışıyordu? Gizemin Çözülüşü
Yıllarca mekanik bir mucize sanılan The Turk'ün sırrı, aslında bir insan operatördü. Dolabın içinde dar bir bölmede oturan kısa boylu, yetenekli bir satranç oyuncusu (örneğin Polonyalı usta Worosky gibi kişiler), mum ışığında tahtayı izliyor ve özel kol-mechanismalarla Türk'ün kolunu hareket ettirerek hamleleri yapıyordu. Manyetik taşlar veya başka hileler kullanıldığına dair iddialar olsa da asıl yöntem buydu.
Ünlü yazar Edgar Allan Poe, 1836'da "Maelzel’s Chess Player" makalesinde bunun gerçek bir makine olamayacağını savunmuş, karmaşık hamlelerin insan zekâsı gerektirdiğini belirtmişti – haklı çıkacaktı.
Sonrası ve Mirası
Kempelen'in 1804'teki ölümünden sonra otomatı Johann Nepomuk Maelzel satın aldı. 1817-1837 arasında Avrupa ve ABD'de sergiledi. 1826'dan itibaren Amerika turnesine çıktı. Maelzel'in 1838'deki ölümünden sonra çeşitli ellere geçti ve 1840'larda John Kearsley Mitchell tarafından restore edildi.5 Temmuz 1854'te Philadelphia'daki bir müzede (Peale’s Museum veya Ulusal Tiyatro) çıkan yangında tamamen yok oldu; sırlarıyla birlikte kül oldu.
Her ne kadar sahte olsa da The Turk, bir makinenin "düşünebileceği" fikrini ilk kez milyonlara sorduran icattı. Yapay zeka tartışmalarının, modern satranç motorlarının ve hatta Amazon'un "Mechanical Turk" platformunun adının kökeni buraya dayanır. Bilim, illüzyon ve insan zekâsının kesişim noktasında eşsiz bir simge olarak tarihe geçti.