Napolyon ve Franklin'i mat eden makine: Tarihin en ünlü sahte zekası: The Turk'ün sırrı...

Yapılışı ve İlk Gösteri



Macar asıllı Avusturyalı mucit Wolfgang von Kempelen (1734-1804), 1769 yılında İmparatoriçe Maria Theresa'nın sarayında bir sihirbaz gösterisinden etkilenerek, altı ay gibi kısa sürede otomatı tamamladı. 1770'te Viyana'da ilk kez sergilenen makine, imparatoriçe ve saray erkânını büyüledi. Otomat, akçaağaçtan yapılmış tekerlekli bir kabinet (dolap) üzerine yerleştirilmiş, satranç tahtası bulunan bir yapıydı. Kabinetin önünde oturan figür ise sarıklı, bıyıklı, pelerinli ve Osmanlı tarzı kıyafetli bir Türk görünümündeydi – yaklaşık 120 cm boyunda, başı ve gözleri hareket edebilen, pipolu bir kukla.



Kempelen, makinenin mekanik olduğunu iddia ederek kapakları açıp içindeki dişlileri gösteriyor, gizli bir insan olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu.